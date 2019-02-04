英航4000機師罷工1600班機取消　港4航班受影響 (20:00)

英航7月建議，機師未來3年合共加薪11.5%，不過機師協會拒絕，認為過去數年，機師降低加薪幅度與公司共渡時艱，現時公司財政表現改善，機師應可分享公司利潤。

英航估計機師罷工會導致公司每日損失高達4000萬鎊。代表英國逾萬名機師爭取權益的「英國民航機師協會」（BALPA）則指出，英航若提高機師薪金，只需500萬鎊（約4821萬港元）就可避過工潮，僅為罷工所導致每日損失的八分之一。BALPA秘書長斯特拉頓（Brian Strutton）罷工前夕在聲明中說：「這場罷工會讓公司有很大損失，已超過解決這場爭端所需的資金。是時候重返談判桌，認真提出解決方案。」

英航上周四（5日）已駁回機師的加薪新提案，又指出公司待遇已經非常公平，因此罷工行動十分「無理」。

受事件影響，近1600英航航班取消，包括周一及周二（10日）各兩班由香港飛往倫敦的BA032及BA028班次客機。英航表示，已向受影響旅客提供退款或更改出發日期的安排。

（綜合報道）

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