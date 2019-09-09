牛津大學研究：多吃雞肉增患癌風險　醫生：未深入調查因果關係勿過慮 (21:00)

英國牛津大學一項研究指出，吃得愈多雞肉，人們患上惡性黑色素瘤、前列腺癌和非霍奇金氏淋巴瘤的風險也可能會增加。不過，研究只是指出兩者關連性，未有深入調查因果關係，有學者稱現階段民眾毋須過分避忌吃雞肉。
紅肉和加工肉製品被指會增加患上腸癌風險，不少人都視雞肉這類白肉為較佳的替代選擇。牛津大學學者在2006年至2014年用問卷追蹤約47.5萬名中年英國人，研究飲食和所患疾病的關連。研究發現整體參加研究的民眾中有2.3萬人患癌。
學者指出，上述研究為進食禽肉與患上惡性黑色素瘤、前列腺癌和非霍奇金氏淋巴瘤等癌症的正面關聯帶來更多線索，但需要進一步研究了解背後原因。學者推斷，雞肉本身含致癌物或烹調方法都可能是導致進食者患癌原因。此外，該研究亦顯示進食紅肉與患上結腸癌、乳癌和前列腺癌有正面關係。研究報告上周四（5日）刊於《流行病學與社區衛生雜誌》。
澳洲悉尼的醫生阿當斯（Penny Adams）認為，民眾現階段毋須為研究發現感憂慮，因為研究僅指出兩者有關聯，但未有顯示吃雞肉如何導致患癌的機制。她形容，現階段就像發現呼吸氧氣和死亡的關連，「所有吸入氧氣的人都會死」，但不能因此判斷氧氣是致死因素。她推測，吃雞的人可能喝較多酒都有機會是致病原因。
（Tech Times/英國太陽報/9 News）
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