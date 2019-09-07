美電子煙涉5宗肺損死亡個案　當局籲暫勿吸食 (21:30)

與電子煙相關的神秘肺病自6月起個案急增，截至周五美國已有逾450宗懷疑與電子煙相關的肺病個案，較上月增加逾倍，涉及33個州分。繼伊利諾伊、俄勒岡及印第安納3個州皆出現與電子煙相關的死亡個案後，周五加州及明尼蘇達州亦各公布一宗死亡個案。當地衛生部門官員稱，兩名死者均較為年長，本身健康欠佳。

CDC與美國食品及藥物管理局（FDA）和各地方衛生部門合作調查，包括檢視相關醫療記錄，初步相信並非傳染病，而是吸食電子煙造成的化學損傷。CDC稱，目前化驗相關的電子煙樣本中，未有發現任何共通的化學物質，公眾應考慮停止使用電子煙產品，並停購黑市電子煙或改裝電子煙。

《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）同日公布多項關於神秘肺病的研究，顯示患者除均吸食過電子煙外，肺部掃描並無共同特徵，反映病症可能涉及多種成因，但部分患者均患有油脂在肺部累積而成的脂質性肺炎（lipoid pneumonia）。紐約州衛生部門周四（5日）亦稱，化驗該州患者使用的大麻電子煙產品樣本後發現，均含大量醋酸鹽維他命E。

（法新社/華爾街日報）

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