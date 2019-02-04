Google揭iPhone遭網攻兩年　蘋果：攻擊僅兩月只涉維吾爾社群網站 (20:21)

Google的Project Zero團隊專門研究尚未有修復程式的網絡安全漏洞，今年2月向蘋果通報問題，蘋果已在6日內修復漏洞，Project Zero團隊卻在上月29日才公布事件，指出iPhone用戶只要到訪任何一個遭黑客入侵的網站，其伺服器即會在該iPhone安裝監控程式。蘋果則以聲明反駁，稱相關精密攻擊是「高度針對性」，並非團隊聲稱「全體」（en masse）iPhone都有安全漏洞而因此受到整體攻擊；又表示攻擊只波及少於12個網站，而且網站內容均與維吾爾社群有關，受攻擊時間亦只有兩個月，而非團隊所稱的兩年。

BBC分析指出，這次爭議中，蘋果介意的不是自己被提及，而是Google對網絡攻擊針對維吾爾社群隻字不提的態度，蘋果質疑Google是因顧及在中國的商業利益才不透露維吾爾社群被針對的事。

（BBC/CNET）

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