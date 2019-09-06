美再有人疑吸大麻電子煙染肺病亡　疑與醋酸鹽維他命E有關 (18:40)

俄勒岡州公共衛生部官員托馬斯（Ann Thomas）表示，死者是一名中年人，7月逝世，住院期間需要一直戴呼吸機，病情惡化得非常快。她未有透露涉事的產品品牌，並指這是當局所知州內唯一疑與電子煙有關的患病甚至死亡個案。目前該州的藥房可合法出售娛樂用大麻予21歲或以上成年人，但產品必須通過國家認可的實驗室測試。

美國自6月出現215宗疑與電子煙有關的肺病個案，其中伊利諾伊州上月通報首宗死亡個案，部分患者曾以電子煙吸入大麻的活性成分四氫大麻酚（THC）。紐約州衛生部門周四表示，當局檢驗該州患者所使用的含大麻電子煙時，發現幾乎全部樣本都含有高濃度的醋酸鹽維他命E，但難斷定它是肺病主因。

（BBC/CNN）

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