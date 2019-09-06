法國公雞啼叫太吵被鄰居控告　公雞獲判勝訴 (15:10)

公雞的女主人費索（Corinne Fesseau）已經在小鎮生活了35年，如果法官對她裁決，她將不得不採取行動或以某種方式使莫里斯保持沉默。

她的律師於周四表示，現在她將從原告獲得1000歐元（約8708港元）的賠償金。在網上有關「拯救莫里斯」的請願亦獲得了14萬個支持者的簽名。

法新社引述她的話，「這對和我遇到相同情況的所有人來說，都是一場勝利。我希望能為他們開創先例。」

這宗備受矚目的案例被認為是生活在法國農村的居民與逃離城市生活的居民之間日益緊張的例證。

費索所住的小鎮聖皮耶爾多萊龍（Saint-Pierre-d'Oleron）的首長蘇爾（Christophe Sueur）表示，「你必須接受當地的傳統」。

另一個城鎮的市長亦在5月份寫了一封公開信，要求將鄉村生活的聲音，包括奶牛的叫聲和教堂鐘聲，列在法國的遺產名單上，以保護他們免受類似的投訴。

（法新社）

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