約翰遜昨在英格蘭北部韋克菲爾德(Wakefield)發表講話,被問到是否信守承諾,帶領英國10月31日脫歐,他重申,不會前往布魯塞爾要求再延遲脫歐,否則「我寧願死在溝渠(I'd rather be dead in a ditch)」。

國會周三亦否決約翰遜要求提前大選的動議,他稱下周將再爭取10月15日提早大選議案,以打破脫歐的政治僵局。

(路透社/中央社)

