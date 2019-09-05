堅稱颶風吹襲阿拉巴馬州　特朗普持造假路徑圖力證 (18:34)

美國白宮周三（4日）發放錄影片段，顯示總統特朗普在橢圓形辦公室簡報會上提及颶風多利安的可能影響。不過有網民發現他手持的颶風預測路徑圖經過修改，質疑是他為證明較早前稱颶風會吹襲阿拉巴馬州的說法而造假。白宮副新聞秘書吉德利（Hogan Gidley）其後承認當局曾改圖，但批評媒體錯誤聚焦於這點上。
特朗普當日曾在白宮聽取國家海洋和大氣管理局（NOAA）主管雅各布斯（Neil Jacobs）簡報，當時雅各布斯所用的颶風預測路徑圖並沒異常。不過白宮其後發的影片顯示，那張8月29日的預測路徑圖在特朗普手上時，被人用黑色墨水筆加了一個小半圓圈，將受影響範圍從佛州延伸至阿拉巴馬州。
特朗普周日（1日）曾在Twitter發文，稱阿拉巴馬州等多個州份將受多利安吹襲。這次白宮影片被發現改圖，惹人揣測是特朗普為自圓其說而為之。
竄改官方天氣預測資料屬違法行為，NOAA未有回應事件。特朗普否認事前知道周三簡報會的路徑圖曾被「加料」修改，但他堅稱他的簡報會顯示阿拉巴馬州「有95％機會率」受吹襲。
多利安在巴哈馬造成的死亡人數增至最少20人，總理明尼斯周三（4日）預計死亡人數繼續上升，並警告巴哈馬北部將出現「世代毁滅」。美國國家颶風中心（NHC）周四（5日）早上資料顯示，颶風位於南卡州查爾斯頓東南面170公里，以每小時11公里移動，將轉向東北並加速移動，美東沿岸逾220萬人已被下令撤離。