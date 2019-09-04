英反「硬脫歐」派奪國會議程決定權　約翰遜威脅提前大選 (12:06)

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是次表決共有21名保守黨議員倒戈與在野黨聯手，包括前司法大臣郭達瑋（David Gauke）及前財相夏文達（Philip Hammond）等多名前內閣成員，反「硬脫歐」派最終以328票對301票奪得國會議程決定權。

約翰遜表示，議員這樣做只會將脫歐協議掌控權交予歐盟，令事情拖延及變得更混亂。他說並不想提前大選，但若再無意義地延遲脫歐，那將是解決問題的唯一方法。約翰遜政府提議在10月15日舉行大選，比早前提議的10月14日延遲一天，因10月14日與猶太教的住棚節撞期，猶太教徒無法參與投票。

工黨議員彭浩禮（Hilary Benn）早前提出阻止無協議脫歐法案，要求政府在10月19日前，與歐盟達成已獲國會批准的協議或取得國會同意無協議脫歐。若無法達到，政府須書面要求歐盟將脫歐期限延至明年1月31日。

（中央社/法新社/路透社）

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