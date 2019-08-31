【逃犯條例】特朗普：若非中美貿易談判　港將陷更大麻煩 (15:02)

美國總統特朗普昨晚（30日）評論香港局勢，聲言自己對中國施加的經濟壓力，避免了北京對香港示威採取強硬的政策。他說：「我在貿易上的舉措令事件降溫……若非因為貿易談判，香港將陷入更大麻煩。」他重申希望北京「以人道方式」處理香港示威。另有白宮官員表示，反對香港政府剝奪香港人的言論及集會自由，該名官員認為濫捕異見者是「威權政府的做法」，香港一直為法治社會，當局的處理手法令人憂慮這點。
舒默促參議院盡快討論《香港人權和民主法案》
參議院少數派（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）昨日在Twitter回應香港示威，他形容拘捕政治異見人士並非強大的徵兆，反而只顯示「軟弱和恐懼」。他批評中共違背對港人的承諾，顯示它不尊重基本人權，指中方收緊對香港的控制以壓制民主，是「殘暴威權政權的絕望之舉」。他稱讚香港人連月以來走上街頭為民主權利挺身而出，美國人必須繼續跟他們站在同一陣線，又稱港人期望中國尊重其民主權利和履行所作承諾，「世界都在看着，倘若中共出動安全部隊對付香港示威者，必然會面臨後果」。
他又敦促參議院多數派（共和黨）領袖麥康奈爾在參議院復會後，應迅速將《香港人權和民主法》法案交上辯論和表決，形容跨黨派立法可向中國國家主席習近平發出清楚信息。