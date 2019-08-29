發起罷課瑞典環保少女　英國乘零排放帆船抵紐約 (20:15)

通貝里本月14日從英國普利茅斯乘搭零排放帆船「馬里莉亞2」號前往紐約，並會先後在9月23日及12月出席聯合國在紐約和智利的氣候會議。周三她在記者會上呼籲人們合作解決氣候危機：「不要再等，現在就行動。」美國總統特朗普對全球暖化問題持懷疑態度，通貝里被問及想跟特朗普說什麼時，她說：「我會說『聽從科學』。」

巴西亞馬遜雨林大火持續多日，成為國際關注焦點之一。通貝里稱火災令人震驚及可怕，亦難以置信，指這是明確信息，要讓人們停止破壞大自然。

大批民眾到帆船停泊的碼頭附近歡迎通貝里抵達。17歲學生巴斯蒂達（Xiye Bastida）稱受到通貝里啟發，她亦在其就讀的紐約學校發起關注氣候問題的罷課活動，有600名學生參與。

通貝里的團隊中將會有人乘飛機到紐約，把帆船駛回歐洲，被質疑製造的碳排放比她來回搭飛機還要多。團隊早前承認安排不完美，但強調整個航程最終會符合「氣候中和」原則。通貝里的回程方法暫未有定案。

（衛報/法新社）

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