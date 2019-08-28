友人網上發表反美言論　哈佛大學巴勒斯坦裔新生被撤銷簽證惹爭議 (20:30)

來自黎巴嫩的17歲男生阿扎維（Ismail Ajjawi）當日抵達機場後，被入境部門職員扣查。阿扎維向哈佛校報《Harvard Crimson》表示，他被問及宗教信仰問題，之後入境部門職員要求他解鎖手機和電腦，並花約5小時檢查；及後再問他其朋友在社交網站的活動資料。一名入境部門女職員其後表示，他的朋友在社交網站發表反美言論。阿扎維即場回應稱那些帖文與他無關，他不應為那些帖文負責，但女職員表示因為該帖文出現在他的個人用戶動態中，需要即時撤銷他的簽證及把他遣送回國。

回國後，阿扎維聯絡提供他獎學金到哈佛讀書的非牟利組織AMIDEAST，AMIDEAST已為他提供法律支援。阿扎維希望能盡快解決簽證問題，讓他本周能再次赴美。哈佛發言人稱校方正處理事件，希望能在9月3日開學前解決問題。

美國海關及邊境保衛局發言人表示，簽證申請人要通過所有檢查門檻，包括健康、犯罪紀錄、保安理由和文件要求等才可入境，而入境職員調查所得資料後，認為阿扎維不應獲准入境，因而遣送他回國。

（衛報/Harvard Crimson）

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