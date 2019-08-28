瑞典地方政府中學裝人臉識別系統  被罰16萬元 (18:39)

當地政府自去年秋天在一所中學推行人臉識別試驗計劃，包括追蹤22名學生的活動長達3周，以及偵測每名學生何時進入課室。當局今年2月向瑞典電視台表示，當地教師每年合共需花1.7萬小時為學生點名，故此決定使用人臉識別系統以加強效率，學校的負責人亦稱技術「相當安全」。當局認為試驗非常成功，一度考慮延長計劃。

瑞典數據保護局（Data Protection Authority）從媒體報道得知有關試驗，隨即展開調查。歐盟制定的《一般資料保護規範》於去年5月生效，限制蒐集及使用人臉數據及其他生物識別數據。

數據保護局稱校方未有充分評估該技術的影響，例如在推行計劃前諮詢當局，且即使校方獲得家長同意，亦非蒐集這類敏感個人數據的充分法律依據。數據保護局又指出，學校部分地方雖可被視為「公開場合」，但學生在課室內仍期望保留一定私隱，故此裁定學校非法處理敏感的生物識別數據。若試驗時期延長，罰款亦會更高。

（BBC）

其他報道︰韓聯社：金正恩或10月訪華

其他報道︰九州暴雨成災至少2死 3縣逾160萬居民需疏散

其他報道︰日防相：朝鮮研可穿透導彈防禦系統彈頭