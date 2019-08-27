巴西拒G7億元援助抗亞馬遜林火 (15:56)

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對於G7的億元援助，洛倫佐尼向當地傳媒說，感謝G7的提議，但認為也許這些資源用在歐洲造林更為恰當。他批評馬克龍甚至無法避免4月巴黎聖母院「可預見的火災」，「他還打算教我們什麼？」洛倫佐尼稱，巴西能教任何國家如何保護本土森林。

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巴西環境部長薩列斯（Ricardo Salles）早前表示歡迎G7資助對抗亞馬遜林火，但其後博索納羅與部長們開會後，政府態度改變。洛倫佐尼說：「巴西是一個民主自由的國家，從沒有推行殖民主義和帝國主義。」博索納羅周一質疑馬克龍援助的動機，指其組成國際聯盟拯救亞馬遜有如當巴西是「殖民地或無主之地」。

（BBC/法新社）

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