需為鴉片類藥物成癮危機負責　強生被判賠44.6億元 (12:23)

美國俄克拉何馬州法官周一（26日）裁定，強生（Johnson ＆ Johnson）藥廠要為州內的鴉片類藥物成癮危機負責，需要賠償5.72億美元（約44.61億港元）。這是數千宗針對鴉片類藥物生產及分銷商的同類案件中首宗審訊案件，備受注目。強生表示，會就裁決上訴。
在7周的審訊中，代表俄克拉何馬州政府的律師稱，強生多年來的行銷手法淡化鴉片類止痛藥成癮的風險，只宣傳其藥效，又形容強生是鴉片類藥物的「老大」，當醫生處方過多強生的止痛藥時，其行銷手法構成「公眾妨擾」。
法官巴爾克曼（Thad Balkman）表示，控方已展示出強生以欺騙手法推銷高度成癮處方止痛藥，構成「公眾妨擾」，危害數以千計俄克拉何馬州民眾的健康和安全，有關賠償金將用作治療鴉片類藥物上癮者。
據美國疾病控制與預防中心的數據，1999年至2017年，美國有約40萬人死於服用過量鴉片類藥物，代表俄克拉何馬州的律師稱，自2000年以來，約有6000名俄克拉何馬州人死於服食過量鴉片類藥物。
強生否認指控，強調其推銷中所聲稱的均獲科學支持，且其止痛藥Duragesic和Nucynta只佔俄州處方鴉片類止痛藥的一小部分，批評有關案件基於「激進」詮釋公眾妨擾法，因此會提出上訴。
（BBC）
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