需為鴉片類藥物成癮危機負責　強生被判賠44.6億元 (12:23)

在7周的審訊中，代表俄克拉何馬州政府的律師稱，強生多年來的行銷手法淡化鴉片類止痛藥成癮的風險，只宣傳其藥效，又形容強生是鴉片類藥物的「老大」，當醫生處方過多強生的止痛藥時，其行銷手法構成「公眾妨擾」。

法官巴爾克曼（Thad Balkman）表示，控方已展示出強生以欺騙手法推銷高度成癮處方止痛藥，構成「公眾妨擾」，危害數以千計俄克拉何馬州民眾的健康和安全，有關賠償金將用作治療鴉片類藥物上癮者。

據美國疾病控制與預防中心的數據，1999年至2017年，美國有約40萬人死於服用過量鴉片類藥物，代表俄克拉何馬州的律師稱，自2000年以來，約有6000名俄克拉何馬州人死於服食過量鴉片類藥物。

強生否認指控，強調其推銷中所聲稱的均獲科學支持，且其止痛藥Duragesic和Nucynta只佔俄州處方鴉片類止痛藥的一小部分，批評有關案件基於「激進」詮釋公眾妨擾法，因此會提出上訴。

（BBC）

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