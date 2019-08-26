美媒：特朗普建議投核彈阻颶風登陸美國 (12:55)

美國Axios新聞網站今日（26日）報道，美國總統特朗普曾多次向國土安全部和國安官員建議向颶風投放核彈，以阻止颶風登陸美國。
報道稱，特朗普在白宮聽取一次颶風簡報時向官員詢問，當颶風在非洲沿海上空形成時，是否可以通過在風眼投下一枚核彈來破壞颶風。一名在場消息人士透露，特朗普當時說：「我們為什麼不用核武呢？它們開始在非洲海岸形成，當它們橫渡大西洋時，我們在颶風風眼投下一枚炸彈來干擾它。為什麼不能這麼做？」報道稱，提供簡報的官員當時回應：「長官，我們會研究一下。」特朗普再回應美國可以應對多少股颶風，並重申政府可以在颶風登陸前介入。報道沒有說明簡報會的日期。
Axios指出，白宮拒絕評論有關報道，但在場消息人士稱，當時提供簡報的官員和與會者明顯感到震驚，現場寂靜一片，會後他們都不知如何應對。消息人士稱，特朗普炸颶風的建議沒有得到政府內部認真看待，從沒被納入正式政策制訂上。另一名官員則為特朗普解畫，稱特朗普的原意是好的。
報道稱，特朗普並非首次提出這類建議。2017年時他曾問高級官員，是否應該用炸彈來轟炸颶風，以防止颶風登陸美國。特朗普在那次會議中沒有指明要用核彈。
根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的說法，核爆不會改變風暴的路徑，其釋放出的放射性物質會很快隨風暴移動，造成毁滅性的環境問題。