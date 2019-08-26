美媒：特朗普建議投核彈阻颶風登陸美國 (12:55)

報道稱，特朗普在白宮聽取一次颶風簡報時向官員詢問，當颶風在非洲沿海上空形成時，是否可以通過在風眼投下一枚核彈來破壞颶風。一名在場消息人士透露，特朗普當時說：「我們為什麼不用核武呢？它們開始在非洲海岸形成，當它們橫渡大西洋時，我們在颶風風眼投下一枚炸彈來干擾它。為什麼不能這麼做？」報道稱，提供簡報的官員當時回應：「長官，我們會研究一下。」特朗普再回應美國可以應對多少股颶風，並重申政府可以在颶風登陸前介入。報道沒有說明簡報會的日期。

Axios指出，白宮拒絕評論有關報道，但在場消息人士稱，當時提供簡報的官員和與會者明顯感到震驚，現場寂靜一片，會後他們都不知如何應對。消息人士稱，特朗普炸颶風的建議沒有得到政府內部認真看待，從沒被納入正式政策制訂上。另一名官員則為特朗普解畫，稱特朗普的原意是好的。

報道稱，特朗普並非首次提出這類建議。2017年時他曾問高級官員，是否應該用炸彈來轟炸颶風，以防止颶風登陸美國。特朗普在那次會議中沒有指明要用核彈。

根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的說法，核爆不會改變風暴的路徑，其釋放出的放射性物質會很快隨風暴移動，造成毁滅性的環境問題。

（Axios）

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