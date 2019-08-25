研究：運動飲品能量啫喱或損運動員牙齒健康 (19:00)

伊斯門牙科研究所此前已有研究運動員口腔和牙齒健康問題，統計顯示49%運動員有沒處理的蛀牙問題、32%人稱他們的口腔問題影響訓練和比賽表現。最新的研究旨在進一步找出原因。

87%運動員定期飲運動飲品

最新研究中，學者調查352名來自11個體育項目的男女運動員，統計顯示，94%運動員每日刷牙兩次、44%人定期使用牙線，一般市民有這兩種潔齒習慣的比例分別只有75%和21%。研究員又發現87%運動員定期飲運動飲品，59%會食能量棒，70%會進食能量啫喱。

研究作者之一的加拉格爾（Julie Gallagher）指出，研究中大部分運動員都有良好口腔護理習慣、不吸煙、有健康飲食，但能量棒和運動飲品裏的糖分和酸度，或是令運動員有嚴重蛀牙及牙齒腐蝕的原因。她表示，參與研究的運動員稱會考慮改變習慣，如選用較多氟化物成分的漱口水、更頻密作牙科檢查，以及減少飲用運動飲品等。有關報告刊於《英國牙科雜誌》。

（衛報）

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