被韓民批戴「金表」炫富　日外相：竹製的 (17:22)

日韓目前因二戰日本企業強徵韓國勞工和加強出口管制問題關係惡化，日本傳媒昨（23日）報道，日本外務大臣河野太郎周三（21日）在北京與韓國外交部長官康京和握手時所戴的「金表」，被韓國民眾批評是在炫富。
朝日電視台報道，在日韓關係雪上加霜之際，河野與康京和握手時所戴的手表也成了話題。從照片來看，河野與康京和握手時兩人眼神沒交集，河野右手看似戴着一隻「金表」。有韓國網民批評「人要懂得知恥，怎麼那麼愛炫富」、「日本民族應懂得節儉是美德的道理」等。
河野周四（22日）在Twitter上傳竹製手表的照片，並留言寫道：「是竹製的，有事嗎？」。報道指出，河野戴的這隻竹表是在菲律賓舉辦東盟50周年紀念典禮上所收到的紀念品。河野2017年在Twitter留言說：「很輕，不同於金屬或塑膠製的，這不會讓異位性皮膚炎變得更糟，愛用中。」
此外，有韓國傳媒報道，河野周三在北京與康京和舉行外長會談前，曾走近留守在會場外的韓國記者團，以略帶捉弄的姿態指着韓國記者手持的相機笑稱：「Canon？Nikon？」，好像意味：「你們韓國不是抵制日貨嗎？怎用的都是日本攝影機？」
對此，河野周四也在Twitter解釋說，他當天是在等康京和現身時，與前一晚一同到長城的日本記者閒聊，只是記者群中混着韓國記者。他說，看到記者們都拿着大相機，覺得很辛苦，他又不會韓語，不知道究竟是誰放那樣的話，他希望大家不要講無聊話。