被韓民批戴「金表」炫富　日外相：竹製的 (17:22)

朝日電視台報道，在日韓關係雪上加霜之際，河野與康京和握手時所戴的手表也成了話題。從照片來看，河野與康京和握手時兩人眼神沒交集，河野右手看似戴着一隻「金表」。有韓國網民批評「人要懂得知恥，怎麼那麼愛炫富」、「日本民族應懂得節儉是美德的道理」等。

河野周四（22日）在Twitter上傳竹製手表的照片，並留言寫道：「是竹製的，有事嗎？」。報道指出，河野戴的這隻竹表是在菲律賓舉辦東盟50周年紀念典禮上所收到的紀念品。河野2017年在Twitter留言說：「很輕，不同於金屬或塑膠製的，這不會讓異位性皮膚炎變得更糟，愛用中。」

此外，有韓國傳媒報道，河野周三在北京與康京和舉行外長會談前，曾走近留守在會場外的韓國記者團，以略帶捉弄的姿態指着韓國記者手持的相機笑稱：「Canon？Nikon？」，好像意味：「你們韓國不是抵制日貨嗎？怎用的都是日本攝影機？」

對此，河野周四也在Twitter解釋說，他當天是在等康京和現身時，與前一晚一同到長城的日本記者閒聊，只是記者群中混着韓國記者。他說，看到記者們都拿着大相機，覺得很辛苦，他又不會韓語，不知道究竟是誰放那樣的話，他希望大家不要講無聊話。

（中央社）

其他報道︰歐洲施壓 巴西總統派軍隊協助對抗亞馬遜林火

其他報道︰朝鮮再射兩飛行物 疑新型戰術導彈