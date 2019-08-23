蓬佩奧︰正努力協助在華被拘加拿大人獲釋 (09:59)

蓬佩奧在渥太華與杜魯多及加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）會晤時表示，兩名加拿大人被拘留是錯誤的，美國總統特朗普今年6月底與中國國家主席習近平會面時已直接提及兩名加拿大人被扣留的事，而美方團隊亦正努力幫忙，務求令兩人能夠獲釋。

蓬佩奧否認以孟晚舟案作貿易談判籌碼

蓬佩奧會後重申，美國從一開始就清楚表明，兩名加拿大人是遭到不恰當拘留。華府已透過其他外交途徑嘗試幫助，會繼續爭取使兩人獲釋，直到他們能回到加拿大與家人團聚。被問到美方是否把孟晚舟案視作美中貿易糾紛的談判籌碼，蓬佩奧回答「不是」。

去年12月，溫哥華警方應美國要求，拘留華為首席財務長孟晚舟，中國隨後拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），兩人正面臨涉及間諜活動的指控。

杜魯多日前表示，不會進一步加劇與中國的貿易和外交爭端，但同時亦強調，加拿大政府會捍衛自己的利益，不會退讓。

中國外交部發言人耿爽昨回應稱，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方，稱加方很清楚中加關係的癥結，促渥太華立即釋放孟晚舟平安回國。

（路透社／法新社／美國之音／中通社）

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