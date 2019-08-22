韓國廢除《韓日軍事情報保護協定》　康京和：對日本失信心 (20:50)

【20:50】日本放送協會（NHK）引述日本自衛隊一名高層稱，自衛隊與美軍亦有堅實的情報交換制度，韓國退出《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）對自衛隊的行動不會有大影響。但他關注韓國的決定或會影響日韓情報交換和自衛隊與韓軍間的溝通。
韓國外長康京和表示，因對日本失去信心而決定廢除GSOMIA，強調擊國會加強與美國合作。韓國國務部亦稱會與美國維持「穩定」的聯合防衛態勢。
美國國務部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）則說，分享情報是發展共同防衛政策的關鍵，呼籲日本與韓國共同努力，盡快化解分歧。
【18:03】韓國青瓦台國家安保室第一次長金有根，今日（22日）在記者會宣布，韓國政府決定不再續簽《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），並將在續簽限期內透過外交途徑通知日本政府。韓國外長康京和表示，韓國是因「信任問題」決定不續簽該協定。
韓國與日本近期就日本對韓出口管制、二戰被強徵韓籍勞工索賠案和朝鮮半島局勢等，持續出現分歧。日本7月初宣布加強對韓國出口3種半導體原材料的監管，到本月初更將韓國剔出出口「白名單」，以回應日企被罰賠償二戰強徵勞工的爭議，令日韓關係驟見緊張。韓國其後以同樣方式還擊，但傷害效果遠遜，因此韓國傳出考慮以拒絕續簽原定後日（24日）自動續期的韓日GSOMIA，以放棄跟日本交換情報作為報復。金有根今日稱韓國不再續簽GSOMIA，是因為日本為日韓情報合作情況製造了「嚴重的改變」（grave change）。
（韓聯社/路透社）
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