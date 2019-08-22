韓國廢除《韓日軍事情報保護協定》　康京和：對日本失信心 (20:50)

韓國外長康京和表示，因對日本失去信心而決定廢除GSOMIA，強調擊國會加強與美國合作。韓國國務部亦稱會與美國維持「穩定」的聯合防衛態勢。

美國國務部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）則說，分享情報是發展共同防衛政策的關鍵，呼籲日本與韓國共同努力，盡快化解分歧。

【18:03】韓國青瓦台國家安保室第一次長金有根，今日（22日）在記者會宣布，韓國政府決定不再續簽《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），並將在續簽限期內透過外交途徑通知日本政府。韓國外長康京和表示，韓國是因「信任問題」決定不續簽該協定。

韓國與日本近期就日本對韓出口管制、二戰被強徵韓籍勞工索賠案和朝鮮半島局勢等，持續出現分歧。日本7月初宣布加強對韓國出口3種半導體原材料的監管，到本月初更將韓國剔出出口「白名單」，以回應日企被罰賠償二戰強徵勞工的爭議，令日韓關係驟見緊張。韓國其後以同樣方式還擊，但傷害效果遠遜，因此韓國傳出考慮以拒絕續簽原定後日（24日）自動續期的韓日GSOMIA，以放棄跟日本交換情報作為報復。金有根今日稱韓國不再續簽GSOMIA，是因為日本為日韓情報合作情況製造了「嚴重的改變」（grave change）。

（韓聯社/路透社）

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