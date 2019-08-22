【逃犯條例】杜魯多再關注港情況　籲對話解決問題 (18:25)

【13:39】外交部駐港公署發言人表示，加拿大一方屢次對香港事務說三道四、指手畫腳，粗暴干涉中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國、組織和個人干預。

【08:52】本港反修訂《逃犯條例》風波持續，加拿大總理杜魯多再次呼籲各方克制，希望通過對話解決問題，尊重民眾基本權利，包括和平集會權利。他稱，約30萬加拿大人居於香港，對本港情況緊密關注。

杜魯多周三（21日）在蒙特利爾（Montreal）發表講話，表示得要承認中國勢力漸增，國際地位日益強勢，但「我們始終會捍衛加拿大人和加拿大利益」。

（法新社／路透社／中央社）

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