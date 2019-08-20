研究：孕婦飲用氟化水或致幼兒智力下降　專家對研究方法有保留 (21:46)

有加拿大學者周一（19日）發表一項極具爭議的研究，指出孕婦飲用氟化水或與幼兒智力下降有關。研究發現，孕婦每公升尿液樣本每多出1毫克氟，子女至3至4歲時的智商平均會下跌3.7點，其中男孩影響較顯著。不過，多個學術範疇的專家均對研究方法及結論有保留，亦有醫學組織認為需要進一步研究才能確定氟化水是否對人體有害，仍建議用氟預防蛀牙。
今次研究刊登於《美國醫學會兒科醫學期刊》（JAMA Pediatrics），加拿大約克大學的研究人員分析來自當地6個城市、共512對母子和母女的數據，其中逾四成人生活於供應氟化水的地區，這批兒童都是在2008年至2012年間出生。研究人員觀察母親在懷孕期間尿液樣本的氟化物濃度，其中400人同時記錄每日飲水量，以便估算每日的氟化物攝取量。
她們的子女在3至4歲時接受智商測試後，研究人員發現孕婦每公升的尿液樣本每多1毫克氟，男童的智商平均下降4.5點，在女童身上則沒有這種顯著關係。不過，按照母親飲水所推算的氟化物攝取量，母親每攝取多1毫克氟，其子女不論性別，智商都會下降3.7點。研究人員認為，需要進一步研究男童是否更易受氟化物的神經毒性影響
研究報告引起廣泛爭議，該期刊亦罕有發表啟事，指出發表今次研究的決定「並不容易」，亦已作額外審查。美國兒科學會的環境健康委員會主席認為性別差異令結果難以解讀，該組織仍會建議用氟預防蛀牙。