研究：孕婦飲用氟化水或致幼兒智力下降　專家對研究方法有保留 (21:46)

今次研究刊登於《美國醫學會兒科醫學期刊》（JAMA Pediatrics），加拿大約克大學的研究人員分析來自當地6個城市、共512對母子和母女的數據，其中逾四成人生活於供應氟化水的地區，這批兒童都是在2008年至2012年間出生。研究人員觀察母親在懷孕期間尿液樣本的氟化物濃度，其中400人同時記錄每日飲水量，以便估算每日的氟化物攝取量。

她們的子女在3至4歲時接受智商測試後，研究人員發現孕婦每公升的尿液樣本每多1毫克氟，男童的智商平均下降4.5點，在女童身上則沒有這種顯著關係。不過，按照母親飲水所推算的氟化物攝取量，母親每攝取多1毫克氟，其子女不論性別，智商都會下降3.7點。研究人員認為，需要進一步研究男童是否更易受氟化物的神經毒性影響

研究報告引起廣泛爭議，該期刊亦罕有發表啟事，指出發表今次研究的決定「並不容易」，亦已作額外審查。美國兒科學會的環境健康委員會主席認為性別差異令結果難以解讀，該組織仍會建議用氟預防蛀牙。

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