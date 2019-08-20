加州收緊警員執法動武限制　別無選擇才能用致命武力 (18:59)

根據加州在網上公布的新法例，警員必須在確信沒有其他選擇「抵禦眼前自身或他人受到的死亡或身體嚴重傷害威脅」，才能使用可致命的武力。加州官員形容，新法例是現時美國最嚴格的法例之一。

訂立新法例的部分原因是回應加州警方去年槍殺一名手無寸鐵黑人男子的事件。去年3月，22歲非裔男子克拉克（Stephon Clark）在祖母家後院遭警察連開20槍射殺，事後在他身上只找到一部iPhone，身上並無武器。涉事兩名警員無罪釋放，事件觸發加州連日有示威抗議。

美國公民自由聯盟（ACLU）統計數據，加州警方執法致命的比率高於全國人均水平。2017年，警方殺死172人，其中三分之一為有色人種。英國《衛報》調查發現，加州克恩縣（Kern）警察在2015年殺死的人均人數，遠超美國其他任何一個縣。

非裔男子克拉克的家人應加州州長紐森邀請出席新法案簽署儀式。紐森表示，希望隨着加州的新法例會成為全國的榜樣，美國各地亦會跟隨。

（路透社/衛報）

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