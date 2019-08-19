同學輕生悟珍惜眼前人　美漢帶八旬祖母遊29國家公園 (22:38)

38歲Brad表示，89歲祖母曾稱遺憾昔日無機會探索大自然，遊山玩水。他自言一直未有很大動力與祖母遊歷，直至他有同學自殺身亡，他醒覺要珍惜眼前人，因此帶祖母體驗世界。他們的第一趟旅程是到東岸大煙山國家公園登山3天，自此開展祖孫二人登山之旅，並於網上眾籌部分旅費。

Brad說，與祖母3年半內走訪了38個州，遊覽了29個國家公園，曾在蒙大拿州冰川國家公園被麋鹿追；未來更打算帶祖母到阿拉斯加州及夏威夷旅遊，征服全國61個國家公園。

他表示，每次與祖母旅行都成為眾人焦點，他們的故事總能感動人心，沒想到很多人會後悔在祖父母還在生時，沒好好與他們相處。他指出，祖母為人正面積極，不怕嘗試新事物，有次更於大沙丘國家公園內滾下沙丘，她亦清楚每次經歷都可能是第一次及最後一次，這大大影響了他的生活態度。

（哥倫比亞廣播公司／英國廣播公司）

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