研究：長期在空氣污染環境生活　對肺部傷害如每天吸一包煙 (19:30)

學者特別分析地面臭氧、微粒、氮氧化物和懸浮粒子黑碳對人的影響，並追蹤2000至2018年、在美國6個大城市生活的7071名45至84歲人士的數據，他們來自芝加哥、巴爾的摩、洛杉磯、紐約、明尼蘇達州聖保羅及北卡州的溫斯頓—塞勒姆（Winston-Salem）。這6個城市的大氣臭氧水平約10至25ppb（parts per billion，每十億分點濃度），研究對象的資料來自兩個關於空氣污染和肺功能的研究。

參與研究的志願者會接受電腦斷層掃描（CT scan）及肺功能檢查（spirometry），以了解各種空氣污染物與肺氣腫的關係。肺氣腫患者主要為長期吸煙者，由於氣泡受損，會有持續性的呼吸困難。結果發現，與肺功能下降最有關連的污染物是臭氧。研究指出，人們在大氣臭氧水平高3ppb的地方居住10年，對肺部的影響相當於29年來每天吸一包煙。

研究作者之一的華盛頓州大學流行病學家考夫曼（Joel Kaufman）稱，他們對於空氣污染對肺氣腫的影響如此嚴重感到驚訝。另一名作者、哥倫比亞大學醫學中心教授巴爾（R. Graham Barr）指出，地面臭氧水平會因為熱浪而加速上升，各界應設法減少化石燃料污染物排放和應對全球暖化。研究結果上周二（13日）於《美國醫學會雜誌》（JAMA）刊登。

（CNN/Science Alert）

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