【逃犯條例】歐盟加拿大籲香港各方克制　各持份者廣泛包容對話 (11:34)

聯合聲明指出，香港過去2個月有大批民眾行使集會自由的基本權利，但也出現愈來愈多不能接受的暴力事件，存在暴力升級及不穩定的風險，強調此時至關重要是各方克制及拒絕暴力，推動與所有持份者進行廣泛及包容對話。聲明亦強調，必須維護基於《基本法》及國際協議所賦予香港和平集會等基本自由，以及「一國兩制」框架下的香港高度自治。

中國駐歐盟使團發言人回應，稱對歐盟方面再三插手香港事務及干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，重申香港事務屬中國內政，任何外國政府、組織無權干涉。中方又促請歐盟方面恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政，不要因此損害中歐關係健康穩定發展。

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