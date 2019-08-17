阿拉斯加熱浪殺千計三文魚　科學家：情況從未如此惡劣 (23:24)

保育組織「Yukon Inter-Tribal Fish Commission」總監戴維遜（Stephanie Quinn-Davidson）表示，她接獲科玉庫克河（Koyukuk River）附近居民通知，當地流域有大量三文魚死亡後，於7月下旬帶領一批科學家到當地考察。

考察小組在當地發現850條未產卵的三文魚死亡，但估計死亡三文魚總數多達3400至8500條，包括紅鮭（sockeye）、大麻哈魚（chum）及粉紅鮭（pink salmon）等。專家檢查三文魚屍後，發現不少腹中都有健康的魚卵，且未有發現受傷、感染或有寄生蟲的迹象；由於三文魚死亡潮與當地熱浪出現時間相若，故相信三文魚是熱死。戴維遜表示，她成為科學家8年以來，從未聽聞三文魚生態情況如此惡劣。

另一保育組織「Cook Inletkeeper」的科學總監穆加（Sue Mauger）指出，科學家自2002年起監察庫克灣附近流域的水溫，過往最高溫紀錄是華氏76度（約攝氏24.4度）；但今年7月7日，其中一處三文魚聚居流域的水溫卻升至華氏81.7度（約攝氏27.6度）。穆加解釋，水溫上升會令魚類無法呼吸到足夠氧氣，可能因此窒息死亡；其他地方的三文魚則因無足夠能量產卵，結果帶卵而亡。

（CNN）

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