【逃犯條例】澳洲多地聲援港示威　墨爾本爆衝突 (11:58)

約100名聲援香港反修例示威者周六（17日）再回到州立圖書館外集會，眾人高舉「特首林鄭月娥下台」等標語。當地警方發言人表示，周五晚事件中有兩人涉嫌襲擊被問話，並表示警方尊重和平及依法表達意見，但不容許違法、反社會及暴力行為。

阿德萊德、悉尼及布里斯班周五亦有同類聲援香港反修例示威者的集會。在阿德萊德，約80名聲援香港的示威者於南澳大學集會，其後超過100名支持內地的示威者到場，並報以噓聲。而在悉尼，近500人於馬丁廣場（Martin Place）集會聲援香港，其後約20名支持內地示威者到場反對。

有香港留學生上月24日在澳洲昆士蘭大學校園，設「連儂牆」反對修訂《逃犯條例》，其間被大批中國內地生包圍，「連儂牆」其後多度被破壞，有份協助籌辦示威活動的港生稱事後在網上遭恐嚇。

（衛報/澳洲ABC新聞/世紀報）

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