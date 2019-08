日本東海大學和靜岡縣立大學的研究團隊將過去90年深海魚打撈與地震紀錄對照,他們統計自1928年11月26日至2011年3月11日有336個目擊皇帶魚等8種深海魚出沒報告;同期則有221次黎克特制6級或以上地震。結果只有2007年7月16日新潟縣地震,是在深海魚出沒的30日內方圓100公里內發生。

把深海魚與地震掛鈎的最初說法據稱是來自18世紀江戶時代奇談集《諸國里人談》。有論者認為這類深海魚游到淺水區,是因為感應到活斷層活動引起的電磁變化,因此將之視為地震先兆。今年較早時日本亦有沙灘和捕漁發現皇帶魚的報告,引起憂慮。

作者之一、東海大學海固體地球物理特任副教授織原義明稱,若兩者有關連將有助防災,對於研究未能發現兩者關係感到失望。他表示,今後希望研究海豚及鯨魚的集體擱淺與地震的關係。報告刊於《美國地震學會通報》(Bulletin of the Seismological Society of America)。

(衛報/日本時報)

