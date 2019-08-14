手機被沒收　美15歲女用智能雪櫃Twitter發文 (20:59)

事件主角多蘿西（Dorothy）兩周前因為煮食時只專注看YouTube影片而差點釀成火災，遭母親沒收手機作懲罰。她說，自己一向以Twitter打發時間，憂慮只能無聊地度過整個夏天，而且在Twitter上消失太久或會流失追蹤者，故此拼命尋找可以使用Twitter的其他方式。

她後來利用任天堂3DS發文，交代手機被母親沒收一事。她的母親隨即發文回應，稱發現多蘿西偷偷使用3DS，明言會關閉其帳戶。多蘿西不甘示弱，改為使用Wii U的遊戲主機發文，並感謝追蹤者的支持，最終同樣遭沒收。最後她使用可連接社交網站的LG智能雪櫃發文，笑稱自己「正與雪櫃聊天」。該帖文獲逾萬次轉發，就連Twitter官方帳戶亦發起「#釋放多蘿西」（#FreeDorothy）的標籤，不過她目前仍被母親禁止使用Twitter，只能透過親戚的iPad接受訪問。

（衛報/紐約雜誌）

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