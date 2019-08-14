【逃犯條例．機場集會】泰國傳媒：政府擬派飛機赴港疏散在港公民 (13:53)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，大批市民連日在機場集會，堵塞離境閘口，阻止旅客登機，不少外國旅客受影響。泰國傳媒報道，當局計劃派遣兩架飛機及多名官員到香港，協助疏散在港的泰國公民。
《曼谷郵報》報道，泰國空軍發言人表示，空軍司令Chaiyapruk Didyasarin已指示空軍官員密切注視香港的局勢，並擬定兩架飛機的飛行路線。
首相巴育表示，泰國駐港總領事正密切留意香港的情況，呼籲在港泰國公民避免到有示威活動的地方。外交部長帕馬威奈（Don Pramudwinai）稱暫時未知有多少泰國公民在香港，但確認無公民因示威活動受傷。他呼籲國民如非緊急，先押後前往香港的行程。
泰國Kasikorn研究中心預料，香港的示威活動可能會影響到計劃本周到泰國旅遊的3萬港人，推測若香港機場本周運作停頓，對泰國造成的損失將達到14億泰銖（約3.57億港元）。
（曼谷郵報）
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