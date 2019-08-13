【逃犯條例】聯合國：警違規發射催淚彈證據確鑿　籲港府調查 (17:54)

香港修訂《逃犯條例》引發多場警民衝突，其中警方發射催淚彈手法引起爭議。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）透過發言人發表聲明，表示現時已有證據證明香港警方已違反指引，向示威者發射催淚彈，呼籲港府調查事件。
聲明表示，觀察到警方針對人群密集式發射、直接針對單獨示威者發射，以及在密閉空間或以近距離形式發射催淚彈，很可能會造成示威者重傷甚至死亡。發言人又表示，港澳辦稱香港反修例示威出現「恐怖主義苗頭」的說法，無助緩和、甚至有可能使局勢惡化。
警方前晚（11日）在港鐵葵芳站內施放催淚彈，涉事催淚彈供應商的指引列明只可於室外使用。警察公共關係科高級警司江永祥昨日（12日）在記者會上解釋，考慮到葵芳站是半開放式，非設於地底，警員經評估後施放一枚催淚彈，當時亦發射兩發橡膠子彈。至於為何警員不入站拘捕，他稱考慮很多因素，包括現場煙霧瀰漫及有示威者攻擊警員等。
（路透社）
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