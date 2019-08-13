德國女涉冒警　稱曾助警辦案 (17:52)

涉事女子化名為「K」，她穿着真正的警員制服，並持有警方裝備，包括警棍、手銬、胡椒噴霧及警徽等，但有警員發現她即使在炎炎夏日仍身穿包括外套的整套制服，感到可疑，從而揭發事件，並在其身上搜出安非他命。《柏林早報》（Berliner Morgenpost）周一（12日）刊登K的訪問，她承認冒警是錯，但稱只是一心想幫助別人。她又稱自己有案底，不能當警察。

K提到今年4月，有數百名年輕人按兩名針鋒相對的網絡紅人號召，到市中心的亞歷山大廣場打鬥，觸發警方行動。她聲稱當時曾協助警方抄下被捕者資料，甚至不止一次與警察一同駕駛警車，又指警察都知情，通常只會口頭警告。外界質疑K為何可擁有警方裝備，K表示花費了近3000至4000歐元（約2.6萬至3.5萬港元）購入，當局拒絕評論。

柏林近年冒警案持續增加，當局不時提醒到訪柏林的遊客小心。

（衛報）

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