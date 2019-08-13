俄被捕女示威者遭警拳打腹部　內政部調查濫暴【短片】 (15:39)

該段影片顯示，兩名全副武裝的警員正押解一名女示威者步行往警車，其間前面有一支警棍，一名警員準備上前拾起時，被制服女子疑起腳想絆跌警員，該警員隨即揮拳打向她的腹部，再拾起警棍。之後，他們試圖把她推上警車，但示威者一直反抗，警員要花一段時間才將她送上警車。不少著名歌手於網上轉載影片，吸引超過300萬人次觀看，有人權律師更懸紅10萬盧布（約1.2萬港元）要求查出打人警員的身分。

網站Mediazona事後訪問26歲事主索斯諾夫斯卡亞（Daria Sosnovskaya）。她表示，她因為抗議警方扣留一名殘障男子而被帶走，當時警員衝向她，「感到十分不舒服，感到全身抽筋，無法呼吸」。事後她與其他人被帶到一間警局，在沒獲准請律師下被扣押數小時，被警告後獲釋。

內政部表示，已就事件展開內部調查，表明犯罪者要面對責任。索斯諾夫斯卡亞亦已向當局投訴被扣押時所受不公對待。

（法新社/路透社）

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