英脫歐黨魁演說揶揄王室　稱王太后愛吸煙哈里花花公子 (23:13)

法拉奇在澳洲悉尼舉行並有500人出席的「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference）上發言，傳媒不准旁聽，但《衛報》稱取得錄音。法拉奇形容英女王是「美妙和令人欽佩的女士」，但稱王太后是「稍稍超重、愛一支接一支地吸煙的氈酒飲家」。

法拉奇沒有正面談論查理斯，只說他已年過70歲，希望女王活很久很久。但他補充說，雖然希望女王長命百歲，以阻止查理斯繼位，但他亦希望查理斯活得更久，更希望威廉王子能永遠活着，阻止哈里王子成國王。他批評，哈里是花花公子，常惹麻煩和愛飲酒，遇上梅根後更差。對於哈里夫婦說因為考慮環境影響而希望只生兩名孩子，法拉奇說，中國和印度人口已有26億，他們有多少孩子對地球無關痛癢。

法拉奇的發言人稱，有關言論被斷章取義，形容《衛報》「下流」。

（衛報）

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