挪威清真寺遭槍擊1人傷　警拘年輕白人男子 (13:13)

槍擊案發生在奧斯陸附近的努爾伊斯蘭中心（al-Noor Islamic Centre）。清真寺負責人稱，當時槍手持有兩把霰彈槍和一把手槍，衝破玻璃門開火射擊。奧斯陸警方表示，槍手是一名於清真寺附近居住的20歲男子，相信他是單獨犯案。警方到達前，槍手已被清真寺中的信眾制服，但未能確定受傷的穆斯林是否在制服槍手期間受傷。

清真寺負責人表示，槍手身穿黑色衣服，戴上頭盔穿上防彈背心。槍擊發生時清真寺只有3名信徒在場，正為周日的宰牲節（Eid al-Adha）慶祝活動作準備。清真寺事前亦無收到任何恐嚇。

案發後，警方到槍手位於奧斯陸市郊Baerum的住所搜查，發現一名年輕女子倒斃屋內，初步得知該女子與槍手有關，但未能確認身分，將循謀殺案方向調查。

警方稱，槍手行動前已在網上十分活躍，並無案底。據挪威TV2電視台報道，一名與槍手同名的網民在槍擊案發生前數小時發帖文，讚揚今年3月新西蘭清真寺槍擊案的槍手。

今年3月，新西蘭南島基督城兩間清真寺遭槍手襲擊，造成50人死亡。2011年7月，挪威亦有反穆斯林的新納粹分子發動襲擊，造成77人死亡。

（路透社/法新社/CNN）

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