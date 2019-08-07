澳洲公務員社交網批評政府被炒　高院裁合法 (15:31)

2013年被解僱的巴納吉（Michaela Banerji）原在澳洲移民及邊境保護局工作，她經常以假名在Twitter發文，批評政府的移民政策及海外扣押尋求庇護者。這些帖文由其個人手機發出，並大部分在非工作時間撰寫。不過上司得悉巴納吉操作該帳戶後，以違反澳洲公共服務行為守則為由解僱巴納吉。該守則列明公務員不可發表政治意見。巴納吉不滿被炒，將案件訴諸行政上訴審裁處，審裁處裁定政府解僱巴納吉不合理，違反政治交流自由權利。政府之後入稟高等法院挑戰有關決定。

高等法院周三裁定，解僱巴納吉沒有違憲，並援引政府守則公務員「必須採取合理行動避免與其工作產生任何利益衝突」，高院亦確定有關規則要求公務員「無政治立場」（apolitical）。

澳洲的社區及公共部門工會表示，有關裁決會影響國內200萬公務員可在社交網發布什麼內容，認為公務員應被允許與普通市民享有正常權利，而不是因為其工作地點而面對「老大哥式」的審查。巴納吉的律師表示，有關裁決或有進一步影響，意味若僱員在一些政治相關的社會議題上批評僱主，他們可能會被炒。

（BBC/衛報）

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