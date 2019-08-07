美國航母「列根號」昨穿過南海水域 (13:01)

「列根號」航母打擊群指揮官托馬斯（Karl Thomas）表示，《聯合國海洋法公約》提供的保障是十分完善的國際法，認為各方都應該遵守，又指出美軍的存在能夠促進各方展開溝通，提供所需要穩定和安全。

據美聯社報道，美軍亦邀請了菲律賓將軍、官員及記者登上「列根號」。

中國及菲律賓均對南海大部分海域提出主權聲索，而海牙常設仲裁法院仲裁庭於2016年7月，就菲律賓提出的仲裁請求作出裁決，裁定中國對南海基於歷史提出的主權聲索並無法律依據，亦裁定中國在中菲爭議海域基於「九段線」的海洋權益主張，以及相關的海洋執法和島礁開發活動是違反《聯合國海洋法公約》。中國外交部當時發聲明指出，中方反對及不接受任何基於裁決的主張和行動。菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）指出，菲律賓總統杜特爾特或將就討論南海仲裁案與中國國家主席習近平會面。

除中國和菲律賓外，台灣、越南、馬來西亞及汶萊亦對南海部分海域提出主權聲索。

（美國之音）

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