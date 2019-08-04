美得州青年槍擊沃爾瑪超市　至少20死24傷 (09:43)

美國傳媒報道，槍手是21歲白人青年克魯修斯（Patrick Crusius），從閉路電視可見，他身穿深色T恤，兩耳戴着可能是耳機或是護耳器，持步槍闖入沃爾瑪店內。艾爾帕索警方表示，他們早上10時39分接到有人報案稱有槍手，6分鐘後抵達現場，當時店內估計有300名顧客及100名員工，當中不少人帶着孩子購買開學用品。警方到場後，在沒有開火情况下拘捕疑犯。

疑犯居於達拉斯市郊，警方稱，已獲得疑犯發表的一份宣言，證明事件可能牽涉仇恨犯罪，當局將繼續調查。得州州長阿博特（Greg Abbott）形容，此為得州歷史上其中一宗死傷最嚴重的槍擊案。死傷者除美國民眾外，還包括鄰國墨西哥人。墨西哥總統洛佩斯（Manuel Lopez Obrador）表示，是次槍擊案中，有3名墨西哥人被殺，另有6名墨西哥人受傷。美國總統特朗普其後在Twitter發文，形容事件非常惡劣，並承諾向得州政府提供一切協助。

這是美國一周內第二宗大型槍擊案。上周日（7月28日）一名青年闖入加州北部城市吉爾羅伊（Gilroy）一個大型美食節向人群射擊，造成3人死亡。（路透社/BBC）

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