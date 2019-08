美得州青年槍擊沃爾瑪超市　至少20死24傷 (09:43)

美國傳媒報道,槍手是21歲白人青年克魯修斯(Patrick Crusius),從閉路電視可見,他身穿深色T恤,兩耳戴着可能是耳機或是護耳器,持步槍闖入沃爾瑪店內。艾爾帕索警方表示,他們早上10時39分接到有人報案稱有槍手,6分鐘後抵達現場,當時店內估計有300名顧客及100名員工,當中不少人帶着孩子購買開學用品。警方到場後,在沒有開火情况下拘捕疑犯。

疑犯居於達拉斯市郊,警方稱,已獲得疑犯發表的一份宣言,證明事件可能牽涉仇恨犯罪,當局將繼續調查。得州州長阿博特(Greg Abbott)形容,此為得州歷史上其中一宗死傷最嚴重的槍擊案。死傷者除美國民眾外,還包括鄰國墨西哥人。墨西哥總統洛佩斯(Manuel Lopez Obrador)表示,是次槍擊案中,有3名墨西哥人被殺,另有6名墨西哥人受傷。美國總統特朗普其後在Twitter發文,形容事件非常惡劣,並承諾向得州政府提供一切協助。

這是美國一周內第二宗大型槍擊案。上周日(7月28日)一名青年闖入加州北部城市吉爾羅伊(Gilroy)一個大型美食節向人群射擊,造成3人死亡。(路透社/BBC)

