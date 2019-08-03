朝再試射導彈　特朗普：或違聯合國決議　相信金正恩不會令他失望 (17:27)

朝中社報道指出，金正恩在觀察所指導了試射，並對火箭彈的飛行高度控制能力、目標命中率和戰鬥部爆炸威力感到「非常滿意」。報道未透露朝鮮此次火箭炮試射活動的具體地點。

而韓國聯合參謀本部周五指出，朝鮮在8天內進行了第3次武器試射，周五凌晨向東部海域發射了兩枚短程飛行物，飛行了約220公里，飛行速度為6.9馬赫。

而特朗普於Twitter發文表示，朝鮮最近試射了3枚短程導彈，這些試射並無違反去年6月中，兩人在新加坡會晤時所簽署的文件，因當時並無討論試射導彈問題，但朝鮮試射可能違反了聯合國決議。他續寫道，相信「金正恩不會想令我失望，這違反信任……他擁有太多無法失去」，亦相信「金正恩對他的國家有偉大和美麗遠景，並只有美國，在我擔任總統下，可令這個願景實現」。

朝鮮周三（7月31日）首度測試這種新型火箭系統，聯合國安理會歐洲成員國紛紛譴責朝鮮近期的短程導彈試射，朝鮮外交部其後發聲明表示，對安理會「毫無根據的誹謗」感到憤怒，批評安理會對韓國軍演及入口尖端攻擊性武器視而不見。

（新華社/中央社/法新社）

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