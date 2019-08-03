【逃犯條例】美眾院人權委員會促華府停向港警售裝備 (12:08)

信件由眾議院人權委員會聯席主席共和黨議員史密斯（Christopher Smith）及民主黨議員麥戈文（James McGovern）聯合發出。委員會亦促請蓬佩奧要求中國及香港政府撒回示威「暴動」定性，以及聲稱美國令香港政局不穩的指控。

國際特赦組織上月24日發新聞稿稱，其組織動員美國、英國、德國、法國及各地分會，向當地國會及相關政府官員施壓，要求當地政府停止向香港政府供應「致命性較低」的人群管理裝備，直至香港政府成立獨立調查委員會徹查使用過度武力驅散示威者、作出具體改善，以及香港當局為執法人員提供全面、持續的人權訓練。

白宮經濟顧問庫德洛周五接受霍士新聞主持人Stuart Varney訪問時表示，美國希望幫助全世界愛好自由的人，對於有傳聞指中國可能於周末對香港實施戒嚴，他指出並不影響中美貿易談判，兩件事應分開討論，但若傳聞屬實，將會令人遺憾。

（路透社/newsmax）

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