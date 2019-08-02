沙特放寬「男性監護人」制度　女性滿21歲可自行申護照登記婚姻狀態 (18:05)

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新法令規定，成年女性除了可自行申請護照，變相獲出行自由外，亦可自行登記婚姻狀態，以及為子女登記出生，獲得官方發出的家庭證明文件，男性及女性均可作為未成年人的監護人。法令還列明「工作是公民權利」，僱員不應因性別、年齡或身體殘障為由受歧視，將有助增加女性工作機會。不過法令何時實行未明，部分限制女性的規定亦未廢除，包括女性必須獲男性監護人同意方可出獄、女性的公民權不能由子女繼承等。

人權組織向批評沙特的「男性監護人」制度令該國女性淪為二等公民，近期更有多名沙特女性出逃。新近上任的首位女性沙特駐美大使里瑪（Reema bint Bandar）在Twitter稱，新規定正在創造歷史，呼籲男女平等參與社會。

沙特去年陸續推動改革加強女權政策，包括取消女性駕駛禁令等。王儲穆罕默德去年曾受訪稱，自己確想減少相關規管，但須在求變者和保守家庭之間取得平衡，並保持沙特的身分認同。不過，有評論質疑，穆罕默德提升女權只是營造開明形象的公關手段。

（衛報/紐約時報）

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