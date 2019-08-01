大馬議員倡立法保護受色誘犯罪男性　被批評後道歉撤回動議 (19:18)

當地傳媒報道，英然在國會提出訂立性騷擾法例，主張讓男性在受女性的行為、言語和衣著的誘惑，因而犯下亂倫、強姦、性騷擾、觀看色情影像等情况下，有應對方法。他說：「這很重要，我們（男性）需要受到保護，因為女性的服飾可引誘我們犯罪和最終面臨檢控。」今次並非英然首次發表爭議言論，2015年他亦在國會表示反對運動員在體育項目穿著性感，結果亦受到批評。

英然的動議在國內引起廣泛批評，英然所屬人民公正黨的領袖安華亦要求他撤回動議。英然周四宣布撤回動議及致歉，稱是出於好意，但沒想到會被視為冒犯許多女性和男性的重大錯誤。

女權倡議者、首相馬哈蒂爾的女兒瑪麗娜（Marina Mahathir）批評英然只是為男性的惡行找藉口。女權組織「回教姐妹組織」（Sisters in Islam）亦在Twitter稱，性罪行是卑鄙行為，犯罪的男性應為此負責任。

（法新社）

其他報道：北京下令清真食肆招牌移除伊斯蘭標誌 被視漢化穆斯林

其他報道：美國官員：拉登之子已死

其他報道：美國制裁伊朗外長 扎里夫：對我沒影響