迪拜酋長出走妻　倫敦申請強制婚姻保護令及子女撫養權 (17:38)

45歲的哈亞是約旦公主，是70歲迪拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的妻子，兩人目前正辦離婚手續。她數月前已帶同11歲女兒和7歲兒子搬到英國倫敦生活，傳媒稱她是因為擔心安全出逃。兩人在7月較早時發表聯合聲明，表示在倫敦的訴訟僅涉及子女的撫養權，不涉離婚或財務糾紛。周二的初步聆訊只有哈亞出席，穆罕默德未有出席。哈亞除了申請子女撫養權及保護免受暴力及騷擾，也申請「強制婚姻保護令」，該命令容許英國當局阻止家庭強迫任何人結婚，並阻止有關人士被帶離國家，法令對已被強迫結婚者有效。穆罕默德的代表律師則要求批准將子女帶回迪拜。法官以公眾利益為由，批准公開案件部分資料，但未有進一步透露細節，包括強制婚姻保護令的保護對象。

BBC引述接近哈亞的消息稱，哈亞最近發現穆罕默德出走女兒拉蒂法（Sheikha Latifa）返回迪拜的真相，深感不安。拉蒂法去年在一名法國人協助下循海路逃出阿聯酋，但在印度被持械人員阻截，被送返迪拜。人權組織批評迪拜做法，哈亞當時則為迪拜做法辯護。

哈亞是約旦國王阿卜杜拉二世的同父異母妹妹，她亦是前國際奧委會委員，曾參與2000年悉尼奧運馬術比賽，她2004年與穆罕默德結婚，成為對方第6名妻子。穆罕默德與多名妻子育有超過20名子女。阿聯酋駐英大使館稱阿聯酋政府無意就個人私生活回應。

（BBC/路透社）

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