美國大學生疑藉轉移監護權騙政府資助 (23:20)

《華爾街日報》報道，伊利諾伊州近日出現多個轉移監護權的申請，引起教育部關注。有每年家庭收入超過25萬美元（約195萬港元）的芝加哥女性向該報透露，她去年將17歲女兒的監護權轉移至一名生意伙伴，其後女兒申請政府財政援助時，只須申報個人的暑期工收入，毋須交代原本家庭的收入或儲蓄。

幾名家長稱有關做法是當地升學顧問公司Destination College的提議，其網站聲稱可為每名學生每年節省最多4萬美元（約31萬港元），但未有詳細說明方法。他們又指該公司要求他們簽署保密協議，不能向外界透露轉移監護權的策略。

美國教育部正要求轄下的監察長辦公室調查事件，據指該辦公室提出修訂聯邦學生資助手冊的字眼，指明「若在法定監護權下，學生仍繼續接收來自父母的醫療及財政支持，他們將不再符合法定監護權的定義，會被視為受撫養的學生」。

（華爾街日報）

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