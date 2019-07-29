涉意國憲兵被殺案　美疑犯遭蒙眼扣留惹爭議 (18:35)

意大利憲兵（carabinieri）隸屬軍隊，與警察一起維持社會治安。案中死者是35歲憲兵雷加（Mario Cerciello Rega），疑犯是18歲美國青年約爾特（Gabriel Hjorth）和19歲的埃爾德（Finnegan Lee Elder）。

調查人員稱，兩名疑犯上周五在羅馬旅行時購買毒品被騙，遂搶走毒販的背包，要求賠款和給予真的可卡因才交還；被搶背包者報警。憲兵雷加接報到場處理，最終遭埃爾德刺死，約爾特則襲擊另一名憲兵。兩人其後在酒店被捕。

意大利報章《晚郵報》周日（28日）公開約爾特在警局內被布蒙眼、雙手綁在背後的照片。報道把他與囚禁恐怖分子的古巴關塔那摩灣監獄的囚犯作比較。

意國憲兵總司令指事件不可接受，已展開調查。不過，意國警方指揮官稱，有關警員當時是要避免約爾特看到電腦的警方文件和資料。意國副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）對約爾特不表同情，他強調案件的唯一受害人是雷加。

兩名疑犯上周六（27日）出庭，警方表示他們已承認犯案，面臨謀殺和企圖敲詐勒索罪名。

（綜合報道）

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