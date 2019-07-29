加州美食節遭槍擊至少3死　警方拘一疑犯 (11:47)

當地警方在社交網站發帖，未有透露太多詳情，僅稱槍擊案現場仍然危險（The scene is still active）。網傳片段所見，槍擊案發生時民眾慌忙走避，有不知情民眾不斷問身邊人發生何事，場面混亂。有目擊者稱，一名年約30歲男子手持長槍向群眾亂槍掃射。

有當地醫院向傳媒透露，他們至今已接收兩名傷者，隨後也會接收多三名傷者，其中部分傷者需要由直升機送抵醫院。

當地官員暫時未有任何回應。總統特朗普則在Twitter發帖，稱執法部門已經在現場處理事件，呼籲眾人小心。

（衛報/全國廣播公司/法新社/路透社）

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