加州美食節遭槍擊至少3死　警方拘一疑犯 (11:47)

當地警方在社交網站發帖,未有透露太多詳情,僅稱槍擊案現場仍然危險(The scene is still active)。網傳片段所見,槍擊案發生時民眾慌忙走避,有不知情民眾不斷問身邊人發生何事,場面混亂。有目擊者稱,一名年約30歲男子手持長槍向群眾亂槍掃射。

有當地醫院向傳媒透露,他們至今已接收兩名傷者,隨後也會接收多三名傷者,其中部分傷者需要由直升機送抵醫院。

當地官員暫時未有任何回應。總統特朗普則在Twitter發帖,稱執法部門已經在現場處理事件,呼籲眾人小心。

#BREAKING: Gilroy police have confirmed an active shooter at the Gilroy Garlic Festival. We are working to provide you more details on this breaking news, stay tuned.

[Warning: Video has profanity. Courtesy @wavyia]#breaking #breakingnews #gilroy #gilroygarlicfestival pic.twitter.com/Bq44nIf1Ey— KSBW Action News 8 (@ksbw) July 29, 2019