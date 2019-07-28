郵輪旅客扮小丑觸發打鬥　6人傷　1男1女被捕 (20:51)

該郵輪事發時剛結束遊覽挪威峽灣旅程，正從挪威的卑爾根（Bergen）返回英國南安普頓。身處郵輪上的英國節目主持人蓋斯福德（Richard Gaisford）透露，上周五凌晨2時左右，船上有緊急廣播要求保安人員前往16樓的餐廳。他引述目擊者稱，一名旅客穿着小丑服飾現身，引起參加派對者不滿，因他們特意預訂不會有奇異服飾的郵輪旅程，結果爆發衝突。他透露，郵輪上周四下午另有一個派對，參加者都喝了很多酒。

衝突期間有人用家具和碟子作武器，其他人則驚惶躲藏。事件中有6人遇襲，包括3名女子和一名郵輪職員，他們身上有明顯傷及割傷，涉嫌襲擊的一男一女事後被鎖在客艙，待郵輪停泊在南安普頓後被警方拘捕。郵輪公司否認有人穿上小丑服肇禍，又稱事件已交由警方調查。

（BBC/衛報）

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