阿富汗中部發現佛經抄本　日專家：或屬玄奘遊記佛國 (18:24)

阿富汗考古局日前透露稱，該國中部Mes Aynak遺址中發現了可能寫於7世紀前後的佛教經典的部分抄本。日本專家認為，該處很可能是中國唐代僧人玄奘在遊記《大唐西域記》中描寫的佛教國家「弗栗恃薩儻那國」。
因明人吳承恩小說《西游記》而廣為人知的玄奘曾赴西域取經，並在遊記《大唐西域記》中描寫了佛教國家「弗栗恃薩儻那國」。據解讀抄本的日本佛教大學教授松田和信表示，當地發現的抄本是在樹皮上用梵文寫下的大乘佛教《般若經》和《彌勒下生成佛經》。人們普遍認為，玄奘從西域帶回了大乘佛教的眾多經典並譯成了漢文。
協助Mes Aynak遺址保護和修復工作的東京藝術大學客座教授前田耕作指出，古代遺址中發現初期佛典比較罕見，「玄奘當年可能經過此處」。這亦印證了當地曾是繁榮的佛教城市，也很可能就是玄奘記載的佛國國家。玄奘在《大唐西域記》中形容弗栗恃薩儻那國是「氣序勁寒，人性獷烈……深信三寶，尚學尊德」。
遺址位於首都喀布爾東南約40公里處，被認為是公元3至7世紀的城市。2009年阿富汗政府開始全面挖掘。佛塔、佛像、壁畫陸續出土。抄本於2017、2018年在位於遺址中心的山坡上發現。考古局推測「該處大概曾有過經書典籍保管設施」。阿富汗考古局局長介紹稱「距離挖掘結束需要數十年」。聯合國教科文組織（UNESCO）等也強調保護該遺址的重要性，阿富汗政府將謀求兼顧保護與開發。
(共同社)
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