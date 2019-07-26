印尼女舉報上司性騷擾反遭控告判囚半年　下議院昨通過總統特赦 (17:55)

育有3名子女的馬克農（Baiq Nuril Maknun）原本是一所學校的會計，她指出自2012年起，校長不時會叫她到辦公室並發表涉及性的不當言論。她稱曾受到逾50次性騷擾，於是錄下其中一段電話對話作為證據，讓同事代替她提交至當地教育部門舉報，惟她隨即遭解僱，校長亦在2015年控告她誹謗，導致她在調查期間被拘留兩個月。區域法院在2017年裁定馬克農無罪，惟檢察官上訴至最高法院，最終去年裁定她散播不雅電子資料，違反資訊及電子交易法，相反涉事校長則無法律後果。

馬克農的終極上訴在本月中遭駁回，國內外人權組織均憂慮事件會令性騷擾受害人更加不敢舉報，總統佐科亦對判刑表示關注。有人發起「#拯救馬克農」（#SaveBuNuril）行動，透過網上聯署促請佐科特赦馬克農，獲逾30萬人簽名支持。

印尼官方數字顯示，該國去年針對女性的性罪行（包括性騷擾）共有26萬宗，惟當地文化慣常將責任歸咎於受害女性，且往往打壓聲張舉報的女性，相信受害人數最少比舉報數字多4倍。

（有線電視新聞網／法新社）

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